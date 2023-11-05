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عباس لبلينكن: هذا شرطنا لعودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة!

منذ 16 دقيقة
محمود عباس وأنتوني بلينكن

محمود عباس وأنتوني بلينكن (رويترز)

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ربط رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأحد، عودة السلطة لإدارة قطاع غزة بـ “حل سياسي شامل” للنزاع، وفق فرانس برس.

وقال عباس، الذي التقى بلينكن في رام الله للمرة الثانية منذ السابع من أكتوبر: “قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وسنتحمل مسؤولياتنا كاملةً في إطار حل سياسيٍ شامل على كل من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة”.

وأكد وزير الخارجية الأميركي خلال زيارة رام الله أن الولايات المتحدة “ملتزمة بالعمل من أجل تحقيق التطلعات الفلسطينية لإقامة دولة”، وشدد على “التزام واشنطن بتعزيز الكرامة والأمن للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء”، بحسب ما نقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ملير.

من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن عباس أكد لبلينكن خلال الاجتماع، أنه “يجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة”.

واندلعت الحرب بعد أن شنت حركة حماس، هجوما مفاجئا يوم 7 أكتوبر على إسرائيل، قتل خلاله أكثر من 1400 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال.

ومنذ نحو شهر، ترد إسرائيل على هجوم حماس، المصنفة على قائمة الإرهاب الأميركية، بقصف متواصل على غزة، أسفر عن مقتل نحو 9700 شخص، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وفق آخر حصيلة لسلطات القطاع الصحية.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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