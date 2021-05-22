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عباس يبحث مستجدات التهدئة وإعادة الإعمار في غزة مع الوفد الأمني المصري

22 - مايو - 2021
عباس مع الوفد المصري

عباس مع الوفد المصري

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بحث رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، مع الوفد الأمني المصري الذي زار مدينة رام الله بالضفة الغربية، السبت، التهدئة في قطاع غزة، وذلك بعد استقباله للوفد بمقر الرئاسة، حيث جرى مناقشة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، جرى خلال اللقاء، بحث المستجدات المتعلقة بالتهدئة في قطاع غزة والقدس والضفة، وكذلك تنسيق الجهود الساعية لإعادة الإعمار في قطاع غزة، والموضوعات المتعلقة بترتيب البيت الداخلي الفلسطيني.

وأعرب عباس، عن شكره للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خاصة في ظل ما تبذله مصر من جهود لتهدئة الأوضاع وإعمار قطاع غزة، والعودة للمسار السياسي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن أرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس.

الجدير ذكره، أنه وبجهود مصرية ودول أخرى، تم التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، فجر الجمعة، وذلك بعد استشهاد 243 فلسطينيا وإصابة أكثر من 1900 آخرين، بحسب “إرم نيوز”.

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