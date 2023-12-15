عباس يطالب بتدخل أمريكي لوقف الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين

أبلغ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان (الجمعة 15-12-2023) بأن الهجوم الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة، يجب أن يتوقف، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وأفادت الوكالة بأن عباس أكد لسوليفان خلال لقائهما في رام الله “ضرورة تدخل الإدارة الأمريكية… لإلزام إسرائيل لوقف عدوانها على أبناء شعبنا في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، المتمثل بالاجتياحات للمدن والمخيمات الفلسطينية وقتل للمدنيين، وتدمير للبنية التحتية، ووقف الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وجرائم التطهير العرقي”.

في سياق متصل، رحبت منظمة الصحة العالمية، الجمعة بقرار فتح معبر كرم أبو سالم لكنها قالت إنه لا تزال هناك حاجة إلى العمل لضمان وصول الإمدادات الطبية الأساسية إلى المستشفيات التي هي في أمس الحاجة إليها في أنحاء القطاع.

وفي حديثه للصحفيين في جنيف عبر رابط فيديو، وصف ريتشارد بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في غزة قرار فتح المعبر بأنه “أخبار جيدة” لكنه قال إن هناك مستشفيات يصعب الوصول إليها في شمال القطاع ولا تزال بحاجة إلى الإمدادات الطبية الأساسية.

وقال بيبركورن “كيف يمكننا التأكد من أن شاحنات (المساعدات) هذه يمكن أن تذهب إلى كل مكان في غزة، ليس فقط إلى الجنوب ولكن أيضا إلى الشمال”.

ووافقت إسرائيل على دخول المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم وهو ما قد يؤدي لدخول 200 شاحنة مساعدات يوميا.