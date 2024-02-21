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عبد الفتاح البرهان: المنطقة الشرقية من السودان "جاهزة للمعركة"

منذ 7 دقائق
عبدالفتاح البرهان

عبدالفتاح البرهان

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أعلن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان اليوم الأربعاء، أن المنطقة الشرقية “جاهزة لاستكمال المعركة”، التي يخوضها في وجه قوات الدعم السريع منذ أكثر من 10 أشهر.

وأضاف البرهان، الذي كان يتحدث من كسلا شرقي السودان، الأربعاء، أن “المتمردين وكل من يساندهم إلى زوال”، وأن “الزحف قادم والقوات تتهيأ للانقضاض عليهم”. ويشير قائد الجيش بـ”المتمردين” إلى قوات الدعم السريع.

وقال البرهان: “نحن نتابع تجهيز وتهيئة القوات لتنفيذ المرحلة المقبلة من العمليات العسكرية”.

وتابع: “اطمئنينا تماما أن المنطقة الشرقية كلها بمن فيها مستعدة وجاهزة لأن تندفع لاستكمال معركة الكرامة التي ستنتهي بدحر التمرد وهزيمته هزيمة نهائية”، وفق تعبيره.

ويذكر أن الصراع الدامي الذي بدأ في السودان منتصف أبريل من العام الماضي، يستمر من دون أفق لنهايته، إذ لم تفلح الجهود الدبلوماسية لاحتواء الأزمة.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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