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عبد اللهيان: قمة الرياض ستبعث رسائل إلى دعاة الحرب في المنطقة

منذ 56 دقيقة
آخر تحديث: 11 - نوفمبر - 2023 1:30 مساءً
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان

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أشار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الى أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، دعا قبل أكثر من عشرين يوماً لعقد قمة لمنظمة التعاون الإسلامي وأن السعودية أبدت تعاونها، بحسب وكالة “روسيا اليوم”.

وأضاف عبد اللهيان قبل توجّه رئيسي إلى السعودية لحضور “قمة عربية إسلامية طارئة لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية”: “نظراً لأهمية تطوّر مجريات الأحداث في غزة فإن قمة رؤساء الدول الإسلامية والعربية يعني اجتماع مشترك منظمة التعاون الإسلامية والجامعة العربية ستكون في الرياض، فإن الرئيس الإيراني سيتقدّم خلال هذه القمة مقترحات مهمة لوقف إطلاق النار وإيقاف الإبادة الجماعية والإرسال المستمر للمساعدات ورفع الحصار وإيقاف التهجير القسري عن غزة”.

ولفت إلى أنه “سيكون هناك المزيد من المقترحات المهمة، حيث من المفترض أن تبعث هذه القمة برسائل قوية إلى دعاة الحرب في المنطقة لوقف جرائم الحرب في فلسطين، وفق تعبيره”.

وقال رئيسي قبل مغادرته إلى الرياض: “إن هذه الزيارة تتم بدعوة من رئيس منظمة التعاون الإسلامي التي يرأس دورتها الحالية الملك السعودي.. طلبنا عقد هذا اللقاء يعود إلى ما قبل شهر تقريبا؛ لكن لأسباب مختلفة تأخرت، وستعقد اليوم في الرياض بمشاركة قادة الدول الإسلامية”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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