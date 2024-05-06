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عبد اللهيان: هنية أبلغني هاتفياً بأن الكرة الآن في ملعب إسرائيل

منذ 7 دقائق
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان

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قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أبلغه هاتفيا الاثنين بأن الكرة الآن في ملعب إسرائيل، وذلك بعد أن وافقت الحركة على مقترح وقف إطلاق النار الذي تقدمت به مصر وقطر.

وأضاف أمير عبد اللهيان على منصة إكس أن هنية قال له “نحن صادقون في نوايانا”.

فيما قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي الاثنين إن جميع المقترحات المتعلقة بالمفاوضات من أجل إطلاق سراح الرهائن في غزة يتم دراستها بجدية، وإن الجيش يواصل، بالتوازي مع ذلك، عملياته في القطاع الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي بشأن ما إذا كان إعلان حماس قبولها اقتراح وقف إطلاق النار سيؤثر على الهجوم المزمع على مدينة رفح في قطاع غزة، قال الأميرال دانيال هاجاري “ندرس كل إجابة وكل رد بجدية شديدة ونستنفد كل الإمكانيات فيما يتعلق بالمفاوضات وإعادة الرهائن”.

وأضاف “بالتوازي مع ذلك، ما زلنا نعمل في قطاع غزة وسنواصل القيام بذلك”.

    المصدر :
  • رويترز

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