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عبد اللهيان يصل إلى الدوحة لبحث تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة

منذ 19 دقيقة
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان (رويترز)

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وصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مساء الثلاثاء 19\12\2023، إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة تركز على بحث تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ونقلت وكالة إرنا الإيرانية أن عبد اللهيان وصل إلى الدوحة “لإجراء مشاورات مع المسؤولين القطريين واستعراض أحدث تطورات الأوضاع في فلسطين والعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

وأضافت أن الوزير الإيراني التقى، فور وصوله للدوحة، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا مستمرا على غزة، ما أدى حتى الحين إلى سقوط نحو 20 ألف شهيد معظمهم من النساء والأطفال.

وإلى جانب الخسائر البشرية، دمرت إسرائيل القطاع الصحي في غزة ومختلف المرافق الحيوية وقطعت خدمات المياه والكهرباء والاتصالات وهجرت السكان من مناطقهم.

وتتزامن زيارة عبد اللهيان للدوحة مع استئناف المساعي القطرية للتوصل إلى هدنة بين حماس وإسرائيل يجري خلالها تبادل أسرى من الطرفين.

وكانت الجهود القطرية نجحت في دفع الطرفين لتوقيع هدنة إنسانية مؤقتة بدأت 24 نوفمبر/تشرين الثاني واستمرت 7 أيام، وجرى خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال.

    المصدر :
  • وكالات

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