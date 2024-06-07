الجمعة 1 ذو الحجة 1445 ﻫ - 7 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عبر الواتس آب.. الجيش الإسرائيلي يستنجد بالمتطوعين للتصدي للتحديات في غزة!

منذ 5 دقائق
قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي

قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي

A A A
طباعة المقال

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن وحدات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي بدأت حملات بحث مكثفة عن متطوعين للانضمام للقتال في قطاع غزة، وذلك عبر إعلانات نشرت في مجموعات التواصل على تطبيق واتس آب.

تأتي هذه الإعلانات في سياق تقديم الجيش لطلبات ملحة للانضمام لوحدات الاحتياط، مشيرةً إلى نقص حاد في الجنود في هذه الوحدات.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن إعلانات البحث عن متطوعين للجيش تأتي في ظل نقص حاد بالجنود في وحدات الاحتياط، ونقلت عن جندي احتياط: هناك حالة استنزاف كبيرة في صفوف الجنود وضغوط كبيرة من العائلات وأماكن العمل.

وقد عبر بعض الجنود في وحدات الاحتياط عن صعوبة الحفاظ على قوتهم طوال هذا الوقت، وذلك نتيجة للتوترات المستمرة والمهام الشاقة التي يواجهونها في ظل التوترات الأمنية المستمرة في قطاع غزة والمناطق الشمالية لإسرائيل.

وفي ظل هذه الظروف، يواصل الجيش الإسرائيلي جهوده لتعزيز قواته وضمان استمرارية التحضيرات الدفاعية والاحتياطية، وذلك في ضوء التطورات الأمنية المتسارعة في المنطقة.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

وتعرقلت جهود التوصل إلى الصفقة الأخيرة بعد رفض إسرائيل لها بدعوى أنها لا تلبي شروطها، وبدئها عملية عسكرية على مدينة رفح في السادس من مايو/أيار، ثم السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في اليوم التالي.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك
الحوثيون يعتقلون موظفين يعملون بمنظمات دولية.. والأمم المتحدة تطالب بإطلاق سراحهم
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - رويترز
بوتين يتحدّث عن تفوق روسيا في إنتاج الذخيرة وتقنيات الطيران
مظاهرة مناوئة لحكومة نتنياهو وتدعو لإنهاء الحرب في غزة وإطلاق الرهائن (رويترز)
غزة تحت النار
القناة 12 العبرية: غالبية الإسرائيليين يعارضون استمرار نتنياهو ويدعمون صفقة تبادل الأسرى

الأكثر قراءة

انقلاب باص المدرسة في نهر العاصي بدركوش - الدفاع المدني السوري
فيديو وصور.. نهر العاصي يبتلع حافلة أطفال في دركوش وفرق الإنقاذ تواجه صعوبات
استطلاع هلال ذي الحجة في السعودية
السعودية تعلن موعد عيد الأضحى المبارك
طيران الشرق الأوسط "ميدل إيست"
رئيس "طيران الشرق الأوسط" قلِق من ضربة إسرائيلية للمطار