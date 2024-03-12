عبر طريق بري.. المغرب يدخل مساعدات إلى غزة

قال مصدر دبلوماسي مغربي إن شحنة مساعدات إنسانية من المغرب للفلسطينيين في غزة بدأت دخول القطاع المحاصر عبر طريق بري الثلاثاء، وهي المرة الأولى التي يستخدم فيها معبر كرم أبو سالم الحدودي من إسرائيل لتمرير مساعدات منذ بدء الحرب قبل أكثر من خمسة شهور.

وأضاف المصدر أن 40 طنا من المساعدات جار تسليمها بالشاحنات إلى شمال غزة عبر طريق تمكنت حكومة الرباط من تأمينه عندما أقامت علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

استأنف المغرب العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل في 2020.

وقال المصدر “التمكن من إرسال المساعدات عن طريق البر من داخل إسرائيل يؤكد أن قنوات اتصال المغرب داخل إسرائيل تخدم قضية السلام وتستخدم للدفاع عن حقوق الفلسطينيين”.

وأضاف لرويترز أن المساعدات تم شحنها جوا إلى إسرائيل قبل تحميلها عند المعبر على شاحنات يديرها الهلال الأحمر الفلسطيني لضمان وصولها إلى من هم بحاجة إليها في شمال غزة.

وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن الشاحنات دخلت قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم لتفادي تعقيدات إدخالها عبر معبر رفح على حدود غزة مع مصر أو الإسقاط الجوي.

وبعد مرور ما يزيد على خمسة أشهر على بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، صار السكان المدنيون في حالة يرثى لها ويقول مسؤولو الإغاثة الدوليون إن الأطفال يموتون جوعا وإن مجاعة تلوح في الأفق بسبب صعوبات إدخال الإمدادات إلى القطاع.

وقالت وزارة الخارجية في بيان “تأتي هذه المساعدات، التي تتزامن مع بداية شهر رمضان، للتخفيف من معاناة السكان الفلسطينيين، لا سيما الفئات الأكثر هشاشة”.

ومنذ بداية الحرب على غزة، تشهد مدن مغربية احتجاجات تضامنا مع الفلسطينيين.