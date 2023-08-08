عبر مخطّط بديل.. أوكرانيا تسعى إلى زيادة صادراتها من الحبوب

أعلنت هيئة الموانئ الأوكرانية اليوم الثلاثاء، أنّ كييف بدأت العمل على مخطط بديل لتصدير الحبوب، من خلال تنظيمها ما تعرف بعمليات الشحن العابر بالقرب من مصب نهر الدانوب.

ويتيح الشحن العابر نقل البضائع من سفينة إلى أخرى وهما في وضع الرسو بدلًا من شحنها من رصيف الميناء.

وأوكرانيا واحدة من كبرى دول العالم المنتجة للحبوب والمصدرة لها ومن المتوقع أن يصل إنتاجها من الحبوب العام الحالي إلى 55 مليون طن متري مقابل 53 مليونًا في العام الماضي و86 مليونًا في 2021.

ورغم أنّ أوكرانيا تستهلك نحو 17 مليون طن فقط في الموسم، وتصدّر الباقي للخارج، فإنّ الحصار المفروض على موانئها البحرية الرئيسية منذ الغزو الروسي لأراضيها في فبراير/ شباط 2022 أثر على قدرتها التصديرية.

وقالت هيئة الموانئ الأوكرانية على فيسبوك إنّ الحكومة وافقت على قرار بتوسيع حدود ميناء أوكراني واقع على نهر الدانوب.

وأضافت في بيان: “أُدخلت إحداثيات جغرافية جديدة على الوثيقة بموقع المراسي بالقرب من مصب بيستر لتنظيم الشحن العابر للحبوب من ميناءي أوست دونايسك وإسماعيل البحريين إلى السفن التي تعبر قناة بنما”.

وكانت أوكرانيا تصدر معظم شحناتها من الحبوب عبر موانئ البحر الأسود العميقة في موسم 2022-2023 بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا.

لكن روسيا انسحبت من الاتفاق في 17 يوليو/ تموز بسبب عدم تخفيف العقوبات المفروضة على صادراتها من الحبوب والأسمدة.

وقلص ذلك خيارات التصدير المتاحة أمام أوكرانيا، بخاصة عبر الموانئ الصغيرة على نهر الدانوب وعبر حدودها البرية الغربية مع دول الاتحاد الأوروبي.

وتصدر أوكرانيا عادة نصف شحناتها من المنتجات الزراعية عبر موانئ البحر الأسود وربعها عبر موانئ نهر الدانوب والربع الآخر عبر حدودها الغربية.

ولم تذكر هيئة الموانئ إلى أي مدى يمكن أن تزيد شحنات الحبوب عبر نهر الدانوب بمجرد تطبيق المخطط الجديد.