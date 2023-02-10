الجمعة 19 رجب 1444 ﻫ - 10 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عبور 14 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية من الحدود التركية إلى شمال سوريا

منذ ساعة واحدة
آثار الزلزال في سوريا

آثار الزلزال في سوريا (رويترز)

A A A
طباعة المقال

لايزال خط المساعدات الانسانية عبر الحدود التركية مفتوح بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا فجر الاثنين 6\2\2023، فيما قالت المنظمة الدولية للهجرة إن 14 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية عبرت الحدود من تركيا إلى شمال سوريا اليوم الجمعة 10\2\2023.

وقال المتحدث بول ديلون إن الشاحنات تحمل “أجهزة تدفئة كهربائية وخياما وبطانيات وأغراضا أخرى لمساعدة المشردين من جراء هذا الزلزال الكارثي”، موضحا أن المساعدات متجهة إلى إدلب.

وفي خبر مقلق قال برنامج الأغذية العالمي الجمعة إن مخزونه ينفد في شمال غرب سوريا وطالب بفتح المزيد من المعابر الحدودية من تركيا بعد الزلزال التي ضربت البلدين.

وصرحت كورين فلايشر المديرة الإقليمية للبرنامج في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية للصحفيين بأن “شمال غرب سوريا، حيث يعتمد 90 بالمئة من السكان على المساعدات الإنسانية، يمثل مصدر قلق كبير نصل للناس هناك، لكننا بحاجة لإعادة تعبئة مخزوننا”.

وأضافت “مخزوننا ينفد ونحتاج لطريقة لجلب مخزونات جديدة، المعبر الحدودي مفتوح الآن، لكننا بحاجة إلى فتح معابر حدودية جديدة”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

آثار الزلزال المدمر شمال غرب سوريا
زلزال تركيا - سوريا
برنامج الغذاء العالمي: مخزون المساعدات الغذائية يكاد ينفد شمال غرب سوريا
انفجارات كييف - أرشيفية
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
اوكرانيا تجدد مطالبة حلفائها بإمدادها بصواريخ وطائرات مقاتلة
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين
بوتين: بظروف الحرب الهجينة ضد روسيا يجب استخدام الدبلوماسية

الأكثر قراءة

وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي
"عاجل جداً"... تعميم من وزير الداخلية
عناصر ينتمون لحزب الله
الوثائقي الفرنسي "Hezbollah"... خطوة أولى تكشف بداية نهاية عصابة "الحزب"
آثار الزلزال في كهرمان مرعش
زلزال تركيا - سوريا
يهدد 14 دولة.. تحذير من تسونامي محتمل بعد الزلزال المدمر