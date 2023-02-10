عبور 14 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية من الحدود التركية إلى شمال سوريا

آثار الزلزال في سوريا (رويترز)

لايزال خط المساعدات الانسانية عبر الحدود التركية مفتوح بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا فجر الاثنين 6\2\2023، فيما قالت المنظمة الدولية للهجرة إن 14 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية عبرت الحدود من تركيا إلى شمال سوريا اليوم الجمعة 10\2\2023.

وقال المتحدث بول ديلون إن الشاحنات تحمل “أجهزة تدفئة كهربائية وخياما وبطانيات وأغراضا أخرى لمساعدة المشردين من جراء هذا الزلزال الكارثي”، موضحا أن المساعدات متجهة إلى إدلب.

وفي خبر مقلق قال برنامج الأغذية العالمي الجمعة إن مخزونه ينفد في شمال غرب سوريا وطالب بفتح المزيد من المعابر الحدودية من تركيا بعد الزلزال التي ضربت البلدين.

وصرحت كورين فلايشر المديرة الإقليمية للبرنامج في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية للصحفيين بأن “شمال غرب سوريا، حيث يعتمد 90 بالمئة من السكان على المساعدات الإنسانية، يمثل مصدر قلق كبير نصل للناس هناك، لكننا بحاجة لإعادة تعبئة مخزوننا”.

وأضافت “مخزوننا ينفد ونحتاج لطريقة لجلب مخزونات جديدة، المعبر الحدودي مفتوح الآن، لكننا بحاجة إلى فتح معابر حدودية جديدة”.