الأثنين 21 ربيع الأول 1444 ﻫ - 17 أكتوبر 2022 |
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عجز الميزانية التركية يصل الى 78.63 مليار ليرة في سبتمبر

منذ 3 دقائق
الليرة التركية تواصل السقوط أمام العملات

الليرة التركية تواصل السقوط أمام العملات

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أظهرت بيانات وزارة الخزانة والمالية في تركيا، الاثنين، عجزا في ميزانية الحكومة المركزية قدره 78.63 مليار ليرة “4.23 مليار دولار” في سبتمبر/أيلول، وهو أكبر عجز لها منذ مطلع عام 2022.

وبلغت مدفوعات الميزانية لخطة تعويض خسائر المودعين بالليرة مقابل العملات الصعبة، والتي طُرحت في ديسمبر/كانون الأول لوقف تراجع الليرة، 9.3 مليار ليرة في سبتمبر/أيلول.

بلغ الإنفاق باستثناء مدفوعات الفوائد 252.4 مليار ليرة، بزيادة سنوية قدرها 98.2%.

وزاد الإنفاق على الأجور بنسبة 10%، شهريًا إلى 61.4 مليار ليرة. وبلغ الدخل الضريبي 173.4 مليار، بزيادة 81.4%، عن العام الماضي.

    المصدر :
  • وكالات

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