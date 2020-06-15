عجز ميزانية تركيا يقارب 17.3 مليار ليرة في مايو

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أظهرت بيانات من وزارة المالية التركية، اليوم الاثنين، تسجيل عجز قدره 17.3 مليار ليرة (2.53 مليار دولار) بميزانية الحكومة المركزية في مايو/ أيار.

وبلغ العجز الأولي، الذي لا يشمل مدفوعات الفائدة، 7.64 مليار ليرة في مايو/ أيار، وفقا للأرقام.

وسجل عجز الميزانية 90.1 مليار ليرة في الأشهر الخمسة الأولى من العام. وفي سبتمبر/ أيلول، توقعت الحكومة التركية أن يبلغ عجز الميزانية 138.9 مليار ليرة في 2020.

ويأتي ذلك رغم محاولات تركيا لسد عجز الموازنة عبر رفع أسعار الوقود بشكل كبير.

وفرضت الحكومة التركية زيادة كبيرة على أسعار الوقود والمحروقات في البلاد اعتبارا من الثامن من الشهر الجاري.

وزاد سعر لتر البنزين بمقدار 37 قرشا، ليرتفع إلى 6.13 ليرة في مدينة اسطنبول، و6.18 ليرة في العاصمة أنقرة، أما الديزل فقد شهد زيادة بمقدار 32 قرشا، ليرتفع إلى 5.63 ليرة في اسطنبول، و5.73 ليرة في أنقرة.

وسبقت هذا الارتفاع في أسعار الوقود، زيادات أخرى.

ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة.