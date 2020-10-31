عداد كورونا لا يتوقف.. الإصابات تتجاوز الـ45 مليون حول العالم

عداد كورونا لا يتوقف

تجاوزت إصابات فيروس كورونا المستجد ، على مستوى العالم عتبة الـ45 مليون إصابة حسب إحصاء وكالة رويترز .

وأظهر الإحصاء تسجيل أكثر من 45.24 مليون إصابة، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و183788 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

أكثر من 22 ألف إصابة بالبرازيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية الجمعة تسجيل 508 وفيات و22282 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

ويبلغ إجمالي العدد المسجل في البلاد حتى الآن أكثر من 5.5 مليون إصابة ونحو 160 ألف وفاة.

6 آلاف إصابة بالمكسيك

قالت وزارة الصحة بالمكسيك إنها سجلت 6 آلاف حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و516 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى 918811 إصابة و91289 وفاة.

وقال مسؤولون بقطاع الصحة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من العدد المعلن.

وكانت الوزارة قالت قبل أيام إن العدد الحقيقي للوفيات بسبب مرض “كوفيد-19” الذي يتسبب فيه فيروس كورونا قد يكون أعلى بنحو 50 ألفاً.

33 إصابة جديدة بالصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين السبت إن البر الرئيسي سجل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 30 أكتوبر/تشرين الأول ارتفاعاً من 25 في اليوم السابق.

وأوضحت اللجنة أن 27 من الحالات الجديدة إصابات قادمة من الخارج، مشيرة إلى أنها سجلت 6 حالات إصابة محلية.

كما تم تسجيل 38 إصابة جديدة خالية من الأعراض انخفاضاً من 53 في اليوم السابق، ولا تعتبر الصين المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض حالات مؤكدة.

وارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 85973، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

48268 إصابة جديدة بالهند

أظهرت بيانات من وزارة الصحة الهندية أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا وصل إلى 8.1 مليون، السبت، بعد تسجيل 48268 حالة جديدة في الساعات الـ24 الماضية.

وتأتي الهند في المرتبة الثانية في عدد الحالات في العالم بعد الولايات المتحدة، لكنها تشهد انخفاضاً في الإصابات الجديدة منذ سبتمبر/أيلول.

وقالت وزارة الصحة الهندية إن عدد الوفيات ارتفع بواقع 551 حالة ليصل الإجمالي إلى 121641.