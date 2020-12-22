عداد كورونا لا يتوقف..الإصابات والوفيات في ارتفاع

أظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة “كورونا”، حتى صباح اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات جراء الفيروس بلغ مليونا و709 آلاف و11 وفاة، فيما بلغت حصيلة المصابين اكثر من 77 مليونا و718 ألف إصابة، تعافى منهم نحو 54 مليونا و594 ألف مريض.

وتسود في دول العالم حالة من القلق خوفاً من سرعة انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا المكتشفة حديثاً في بريطانيا، نتج عنها قرارات دولية لأكثر من 40 دولة بحظر السفر من وإلى بريطانيا.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 218 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الإثنين، تراجعا مقارنة باليوم الذي سبقه، في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، وزيادة في عدد الوفيات، حيث سجلت 534 ألف و657 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 8,909 حالات وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الإثنين أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، أميركا (1,841 وفاة)، والبرازيل (549 وفاة)، وألمانيا (533 وفاة)، وروسيا (493 وفاة)، وإيطاليا (415 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (200,109 إصابات)، وبريطانيا (33,364 إصابة)، وروسيا (29,350 إصابة)، والبرازيل (25,621 إصابة)، وألمانيا (19,333 إصابة).

ولا تزال أميركا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الثلاثاء الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (326,772 وفاة)، والبرازيل (187,322 وفاة)، والهند (146,145 وفاة)، والمكسيك (118,598 وفاة)، وإيطاليا (69,214 وفاة).

فيما بينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا (18,473,716 إصابة)، والهند (10,075,422 إصابة)، والبرازيل (7,264,221 إصابة)، وروسيا (2,877,727 إصابة)، وفرنسا (2,479,151 إصابة).