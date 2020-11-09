عداد وفيات وإصابات كورونا العالمي يواصل الارتفاع

يواصل فيروس كورونا انتشاره حول العالم بالرغم من تشديد الإجراءات في كثير من الدول ، وأظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد “كوفيد-19″، حتى صباح اليوم الإثنين أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ مليون و262 ألفا و147 وفاة.

فيما بلغت حصيلة أعداد المصابين المعلن عنها نحو 50 مليونا و740 ألف إصابة مؤكدة، تعافى منهم ما يزيد عن 35 مليونا و796 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 216 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأحد، 472 ألف و686 إصابة جديدة مكتشفة، وأوقعت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 5,841 حالة وفاة.

وأفادت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت يوم أمس الأحد أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم هي: أميركا 512 وفاة، الهند 491، المكسيك 485، إيران 459، وإيطاليا 331 وفاة.

كما أشارت البيانات إلى أن الدول الخمس عالميا التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة خلال يوم واحد، كانت: أمريكا 102,726 إصابة، الهند 46,661، فرنسا 38,619، إيطاليا 32,616، وبولندا 24,785 إصابة.

وتواصل أمريكا تصدرها لدول العالم قياسًا بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي.

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح الإثنين الأكثر تأثرًا بالجائحة من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات: أمريكا 243,768 وفاة، البرازيل 162,397، الهند 126,653، المكسيك 95,027، وبريطانيا 49,044 وفاة.