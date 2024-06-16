الأحد 10 ذو الحجة 1445 ﻫ - 16 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عدة دول ترفض الانضمام إلى البيان الختامي لمؤتمر السلام حول أوكرانيا

منذ 5 دقائق
فولوديمير زيلينسكي في قمة سويسرا للسلام بأوكرانيا - رويترز

فولوديمير زيلينسكي في قمة سويسرا للسلام بأوكرانيا - رويترز

A A A
طباعة المقال

قالت الحكومة السويسرية اليوم الأحد إن السعودية والإمارات والهند وجنوب أفريقيا وتايلاند وإندونيسيا والمكسيك من بين الدول المشاركة في قمة من أجل السلام في أوكرانيا التي اختارت عدم التوقيع على البيان الختامي.

وقالت سويسرا التي تستضيف القمة إن أكثر من 90 دولة شاركت في المحادثات وإن معظمها وقع على البيان، بحسب قائمة نشرها المنظمون السويسريون عند نهاية المحادثات.

كما أن البرازيل المدرجة على قائمة الحضور بصفتها “مراقبا” لم يرد اسمها بين الدول الموقعة على البيان.

يذكر أن، روسيا بدأت عملياتها العسكرية داخل الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير2022، بعدما تلقت روسيا الكثير من التهديدات وأهمها انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي «حلف الناتو» ومع مرور أشهر على تلك الحرب، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ضم أول 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا وهي «جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوهانسك الشعبية، وخيرسون، وزابوريجيا»، وتم ذلك بحضور نواب البرلمان وممثلي الأقاليم.

وبالفعل صدق مجلس النواب الروسي «الدوما» على انضمام تلك الأقاليم، ومع بداية الهجمات الروسية قامت الدول الغربية بفرض عقوبات على موسكو، بهدف وقف هذا الحرب، لكن روسيا استمرت ولم تبال بأحد، بل هي من قامت بفرض عقوبات على الدول التي لم تؤيد موقفها في الحرب على أوكرانيا.

وشنت القوات الروسية في 22 مارس/ آذار 2024 أكبر ضربة على البنية التحتية لشبكة الكهرباء خلال غزوها لأوكرانيا المستمر منذ أكثر من عامين، مما تسبب في أضرار جسيمة وانقطاع للتيار الكهربائي على نطاق واسع.

واقرأ أيضا:

زيلينسكي يتطلع إلى ثمار مؤتمر بورجنشتوك للسلام قريباً

 

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الجيش الروسي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
موسكو تعلن السيطرة على قرية في زابوريجيا الأوكرانية
مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، قمة السلام في أوكرانيا بسويسرا - رويترز
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
واشنطن: شروط بوتين للسلام تعرض كييف للخطر
ترامب مع ابنه بارون
ترامب يكشف عن سبب غير متوقع لرفضه التصوير مع ابنه

الأكثر قراءة

جنود من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان
الجيش الإسرائيلي يستعد لهجوم واسع على لبنان.. وهذا ما ينتظره!
تقرير اسرائيلي يكشف.. كيف ستكون تفاصيل الحرب الاسرائيلية على لبنان؟
عنصر من حزب الله
صور.. تعرف على الأسلحة النوعية التي أدخلها حزب الله في الحرب ضد إسرائيل