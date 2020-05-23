عدد الإصابات بكورونا في فرنسا يواصل الانخفاض

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تراجع عدد مرضى الكورونا في مستشفيات فرنسا اليوم السبت مع تعافي 205 مصابين، ليبلغ العدد الإجمالي في المستشفيات حاليا 17178 في استمرار لتراجع تدريجي بدأ منذ أكثر من خمسة أسابيع لدى وصول الرقم لذروة بلغت 32292 مريضا في 14 نيسان.

كما قل عدد من هم في العناية المركزة بنسبة 2.1 بالمئة وذلك بخروج 36 مريضا، ليبلغ العدد 1665 حاليا.

ولم تنشر فرنسا أحدث أعداد للوفيات بسبب المرض السبت وقالت إن الأرقام سيجري تحديثها يوم الاثنين. وكان عدد الوفيات قد وصل إلى 28215 حتى يوم الخميس.