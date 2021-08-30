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عدد ضحايا كورونا عالميا يتجاوز 4.5 مليون

منذ 18 دقيقة
آخر تحديث: 30 - أغسطس - 2021 8:23 صباحًا
العديد من دول العالم فرضت قيود لموجهة كورونا

كورونا

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أظهر إحصاء أعدته وكالة “رويترز”، أن أكثر من 216.18 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و673735.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس حتى الآن في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في ديسمبر عام 2019.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الإصابات والوفيات بكورونا، وقد سجلت منذ تفشي الجائحة 38 مليون 942645 حالة إصابة مؤكدة و638462 حالة وفاة.

الهند في المرتبة الثانية سجلت 32 مليون و695030 إصابة و437830 وفاة، والبرازيل في المرتبة الثالثة سجلت 20 مليون 728605 إصابة مؤكدة و579010 وفاة.

ويأتي العراق في المرتبة الـ22 عالميا (الأولى عربيا) بتسجيل مليون و868352 إصابة مؤكدة و20632 حالة وفاة.

واعتمد إحصاء “رويترز” على بيانات وزارات الصحة في مختلف البلدان حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش السبت الماضي.

    المصدر :
  • رويترز

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