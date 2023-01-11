"عديم الرحمة".. غيراسيموف يتولى قيادة العملية العسكرية في أوكرانيا

عين وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو اليوم الأربعاء رئيس هيئة الأركان العامة فاليري غيراسيموف مشرفا على الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا في أحدث تغيير بالقيادة العسكرية لموسكو.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن شويغو عين غيراسيموف قائدا لمجموعة القوات المشتركة “للعملية العسكرية الخاصة” لموسكو في أوكرانيا.

وصعَدت روسيا سيرجي سوروفيكين، الذي تلقبه وسائل الإعلام الروسية “الجنرال أرماجيدون” بسبب شهرته بانعدام الرحمة، ليكون قائدها الأعلى في ساحة المعركة في أكتوبر تشرين الأول عقب سلسلة من الهجمات المضادة الأوكرانية التي حولت مسار الصراع.

وقالت وزارة الدفاع إن سوروفيكين سيظل نائبا لغيراسيموف.

وقالت الوزارة إن التغييرات مُصممة لزيادة كفاءة إدارة العمليات العسكرية في أوكرانيا، بعد أكثر من عشرة أشهر في الحملة.

وواجه غيراسيموف، مثل شويغو، انتقادات لاذعة من المدونين العسكريين المؤيدين للحرب بسبب عدة انتكاسات روسية في ساحة المعركة والفشل في تأمين النصر في حملة توقع الكرملين أن تستغرق وقتا قصيرا.

واشتبكت القوات الروسية والأوكرانية في معركة عنيفة اليوم الأربعاء حول بلدة سوليدار في شرق أوكرانيا، وهي نقطة انطلاق في ضغوط موسكو للاستيلاء على منطقة دونباس بأكملها. وبدا أن الروس لديهم اليد العليا.