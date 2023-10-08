عدّاد القتلى والأسرى الإسرائيليّين يتصاعد.. وتل أبيب تتوعّد بردّ "يُغيّر الواقع لأجيال"

على وقع ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى أكثر من 700، بحسب القناة 12 العبرية، أفادت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) بأنّ وزير الدفاع يوآف غالانت زار بلدة أوفاكيم، التي هاجمها مقاتلون فلسطينيون أمس، وقال إن “قواعد الحرب قد تغيرت”.

ونقلت الصحيفة عن مكتب غالانت قوله إنّ رد إسرائيل في قطاع غزة “سيظل حاضرًا في الأذهان طوال الخمسين سنة المقبلة وستندم (حماس) على أنها بدأت ذلك”.

وأضاف: “لقد تغيرت قواعد الحرب. الثمن الذي سيدفعه قطاع غزة سيكون باهظًا للغاية، سيغير هذا الواقع لأجيال”.

حوالي 170 أسيرًا إسرائيليًا

إلى ذلك، ذكرت الصحيفة أن إسرائيل أكدت أن ما لا يقل عن 100 إسرائيلي محتجزون في غزة، بينما تشير تقارير إعلامية إلى أنّ ما يصل إلى 170 قد يكونون محتجزين في القطاع.

يأتي ذلك بعد يوم من شن فصائل فلسطينية هجومًا مباغتًا كبيرًا من قطاع غزة على بلدات وتجمعات سكنية في منطقة غلاف غزة، مما أدى إلى مقتل أكثر من 700 إسرائيلي وإصابة أكثر من 2200 آخرين.

فيما ردت إسرائيل بعملية عسكرية واسعة ضد قطاع غزة، أسفرت حتى الآن عن مقتل 370 فلسطينيًا وإصابة نحو 2000.

وكانت الحكومة الإسرائيلية المصغرة أعلنت في وقت سابق اليوم الدخول رسميًا في حالة الحرب.

وهذه هي المرة الأولى منذ حرب السادس من أكتوبر/ تشرين الأول عام 1973، التي تعلن فيها إسرائيل “حالة الحرب” هذه.