عراقجي: إسرائيل تحاول التأثير على الرأي العام الإيراني

استبعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي شن إسرائيل هجومًا على بلاده في المستقبل القريب.

وقال عراقجي في تصريحات متلفزة، مساء أمس الخميس 14\8\2025: “باعتباري خبيرًا في العلاقات الدولية، لا أعتقد أن الحرب ستندلع في وقت قريب”.

كما اعتبر أن إسرائيل تحاول التهويل، والتأثير سلباً على الرأي العام الإيراني من خلال خلق تصور بأن الحرب ستندلع في المستقبل.

إلا أنه أكد في الوقت عينه أن “على القوات المسلحة أن تكون على أهبة الاستعداد دائمًا، وعلى الحكومة أن تكون جاهزة لأي طارئ، فالاستعداد هو العامل الأكثر فعالية في منع الحرب.”

وكانت إسرائيل شنت في 13 يونيو الماضي هجوما على إيران استمر 12 يوماً، وشمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية.

كما اغتالت قادة عسكريين وعلماء نوويين، فيما ردت طهران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة.

فيما دخلت الولايات المتحدة هذه المواجهة غير المسبوقة وفي 22 يونيو، هاجمت منشآت نووية إيرانية مهمة، مؤكدة أنها أنهت برنامج إيران النووي.

فردت طهران بقصف قاعدة العديد الأميركية بقطر. ثم أعلنت واشنطن في 24 يونيو وقفا لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.