الأثنين 30 ربيع الأول 1447 ﻫ - 22 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عراقجي: إيران تعتقد أن الدبلوماسية يمكنها حل النزاع النووي مع الغرب

منذ 24 دقيقة
عباس عراقجي

عباس عراقجي

A A A
طباعة المقال

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للتلفزيون الرسمي، اليوم الاثنين، إن بلاده تعتقد أن الدبلوماسية يمكنها حل النزاع المستمر منذ عقود مع الغرب بشأن طموحات طهران النووية.

وأضاف أن الوقت حان بالنسبة للغرب للاختيار بين “التعاون أو المواجهة”.

وفي سياقٍ منفصل، شدد رئيس هيئة الأركان الإيرانية عبد الرحيم موسوي اليوم، على أن القوات المسلحة والحرس الثوري مستعدان لمواجهة أي تهديد خارجي برد “حاسم ومزلزل ومفاجئ يفوق ما يتصوره الأعداء”.

أتى ذلك في رسالة بمناسبة أسبوع الدفاع المقدس نقلتها وكالة تنسيم الإيرانية للأنباء، وقال فيها موسوي إن “الأعداء فشلوا خلال 12 يوما أمام القوة الدفاعية المحلية، والإمكانات الإقليمية، والرد القوي والمتناسب للقوات المسلحة الإيرانية”، وذلك في إشارة إلى الحرب التي اندلعت بين طهران وتل أبيب والتي شاركت فيها الولايات المتحدة بضربات جوية في يونيو/حزيران الماضي.

وأكد موسوي على أن إيران لن تساوم على مصالحها الوطنية، محذرا من وصفه بالعدو، بإشارة إلى إسرائيل، بتلقي رد صارم يجعله يندم إذا ارتكب أخطاء جديدة، وفق تعبيره.

وتابع أن على إيران تطوير التقنيات الدفاعية وتعزيز قدرات الردع لمواجهة الحروب المركبة، مشيرا إلى استعداد قوات بلاده للرد على أي تهديد بقوة بالاعتماد على المفاجآت الإستراتيجية.

وتأتي الرسالة بمناسبة فعاليات “أسبوع الدفاع المقدس” لإحياء ذكرى الحرب العراقية الإيرانية عام 1980.

وشنت إسرائيل في 13 يونيو/حزيران حربا غير مسبوقة على إيران ضربت خلالها أهدافا نووية وعسكرية، إضافة إلى مواقع مدنية، مما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، بينهم علماء نوويون وقادة عسكريون.

وردت إيران بضربات صاروخية وطائرات مسيرة قتلت أكثر من 20 شخصا في إسرائيل.

وأعلنت الولايات المتحدة وقف الحرب في 24 يونيو/حزيران، بعد يومين من مشاركتها في الهجمات إلى جانب إسرائيل وقصفها منشآت نووية إيرانية.

    المصدر :
  • الجزيرة
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

جنود إسرائيليون يجلسون فوق دبابات على الحدود بين إسرائيل وغزة، 26 أغسطس 2025. رويترز
إصابة ضابطين إسرائيليين في حادثين منفصلين في قطاع غزة
الرئيس السوري أحمد الشرع مقابلة مع مدير وكالة المخابرات المركزية سابقا الجنرال ديفيد بتريوس
الشرع من نيويورك: النظام السابق ارتكب انتهاكات كثيرة.. والمهم رفع العقوبات عن سوريا
البورصة في الخليج
معظم أسواق الخليج تغلق على ارتفاع

الأكثر قراءة

علما السعودية ولبنان
السعودية تبلغ لبنان بشروطها لعودة المستثمرين إلى بيروت!
مجلس الوزراء، في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وبدعوة وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء
تصاعد الضغط الدولي على لبنان.. رسالة حاسمة بشأن السلاح
السيارة التي استهدفتها الغارة الإسرائيلية في بنت جبيل
مجزرة في بنت جبيل.. 5 ضحايا بينهم 3 أطفال جراء غارة اسرائيلية!