عراقجي: إيران لن تتنازل عن حقوقها النووية

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت “إن طهران لن تتنازل عن أي من حقوقها إذا كان هدف الولايات المتحدة هو حرمانها مما وصفه بحقوقها النووية”.

وجاءت تصريحات عراقجي من الدوحة قبل يوم من جولة أخرى من المحادثات النووية المقررة بين إيران والولايات المتحدة في عُمان.

جولة رابعة

وتستأنف الولايات المتحدة وإيران، غدا الأحد، المباحثات بينهما بشأن ملف طهران النووي، وتعقدان جولة رابعة منها تستضيفها العاصمة العمانية مسقط، وفق ما أكد الجانبان يوم الجمعة.

وأكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن طهران وافقت على عقد الجولة المقبلة، غداً الأحد، في مسقط التي تقود منذ أسابيع جهود الوساطة.

وقال في فيديو بثته وسائل إعلام إيرانية: “اقترح علينا أصدقاؤنا العمانيون يوم الأحد ونحن وافقنا”.

منذ 12 أبريل

يذكر أنه منذ 12 أبريل الفائت، بدأت واشنطن وطهران محادثات غير مباشرة حول الملف النووي بوساطة عمانية.

وقد عقدتا حتى الآن 3 جولات (2 في مسقط وواحدة في روما) وصفت بالإيجابية والبناءة.

فيما لوح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي سحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين طهران وقوى عالمية، أكثر من مرة بالخيار العسكري إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إدارته لحل النزاع الطويل الأمد حول البرنامج النووي الإيراني.