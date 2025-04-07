عراقجي: إيران وأمريكا ستجتمعان في عُمان لعقد محادثات غير مباشرة

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إيران والولايات المتحدة ستجتمعان في عُمان في 12 أبريل نيسان لإجراء محادثات غير مباشرة رفيعة المستوى.

وأضاف عراقجي في منشور على منصة إكس “إنها فرصة بقدر ما هي اختبار. الكرة في ملعب الولايات المتحدة”.

من جهته، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن بلاده بدأت مباحثات مباشرة مع إيران، مشيرا إلى احتمال عقد لقاء كبير بين الطرفين.

ورأى أن من البديهي أن يكون التوصل إلى اتفاق هو “الأمر المفضل”.

وأضاف ترامب أن هذه المباحثات تأتي في إطار السعي لتفادي الصدام، مؤكدا أن نجاح هذه المفاوضات سيكون “في مصلحة إيران”.

وتابع أن إسرائيل ترغب في أن تكون شريكا في هذه المفاوضات، وأنها “تريد أن تكون ضالعة في ذلك”، في إشارة إلى رغبة تل أبيب في لعب دور في تحديد مخرجات أي اتفاق محتمل.

وأبدى ترامب استعداده للتوصل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران، مشيرا إلى أن الاتفاق المقبل “قد يكون مختلفا وأكثر قوة”، لكنه حذر من فشل المحادثات قائلا إن ذلك “سيعرض إيران لخطر كبير”، وأكد في الوقت ذاته أن طهران “لا يمكنها الحصول على سلاح نووي”.