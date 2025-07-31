عراقجي: على أمريكا أن توافق على تعويض طهران قبل الدخول في محادثات نووية

نقلت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الخميس عن وزير الخارجية الإيراني القول إنه يتعين على الولايات المتحدة أن توافق على تعويض إيران عن الخسائر التي تكبدتها خلال حرب الشهر الماضي، في إطار تشديد طهران موقفها وفرضها لشروط جديدة من أجل استئناف المحادثات النووية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال الوزير عباس عراقجي للصحيفة خلال مقابلة في طهران “عليهم أن يشرحوا لماذا هاجمونا في منتصف… المفاوضات، وعليهم ضمان عدم تكرار ذلك (خلال المحادثات المستقبلية)”.

وأضاف “وعليهم أن يعوضوا (إيران عن) الضرر الذي تسببوا فيه”.

وذكر التقرير أن عراقجي والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف تبادلا الرسائل خلال الحرب ومنذ اندلاعها، وأكد عراقجي لويتكوف ضرورة التوصل إلى “حل يفيد الجانبين” لإنهاء المواجهة الطويلة الأمد بشأن برنامج إيران النووي.

وقال عراقجي، كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، للصحيفة إن إيران بحاجة إلى إجراءات حقيقية لبناء الثقة من جانبهم بعد اقتراح ويتكوف استئناف المحادثات.

وأفادت الصحيفة بأن عراقجي ذكر أن هذا يجب أن يشمل تعويضات مالية، دون تقديم تفاصيل، وضمانات بعدم تعرض إيران للهجوم في أثناء المفاوضات مرة أخرى.

وشنت الولايات المتحدة هجمات الشهر الماضي على المنشآت النووية الإيرانية التي تقول واشنطن إنها جزء من برنامج موجه لتطوير أسلحة نووية.

وتؤكد طهران أن برنامجها النووي مخصص لأغراض مدنية بحتة.

وفي وقت سابق، طالب عدد من أعضاء البرلمان الإيراني، إسرائيل والولايات المتحدة بدفع تعويضات جراء الهجمات التي شنّها البَلدان ضد مواقع نووية وعسكرية إيرانية خلال الحرب التي دامت 12 يومًا.

وقال علي رضا سليمي، عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، خلال جلسة البرلمان: “يجب مطالبة إسرائيل والولايات المتحدة بدفع تعويضات لإيران على خلفية الخسائر التي لحقت بها خلال العدوان العسكري الأخير الذي استمر 12 يومًا”.

وأضاف سليمي أن “الهجمات التي شنها النظام الإسرائيلي، وكذلك الاعتداء الأمريكي على منشآت نووية إيرانية، تستوجب تحركًا قانونيًّا ودبلوماسيًّا جادًّا”، مشددًا على ضرورة تحميل الطرفين مسؤولية قانونية واعتبارهما أطرافًا معتدية.