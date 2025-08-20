عراقجي: لا يمكننا قطع علاقاتنا مع وكالة الطاقة الذرية ولم نصل بعد إلى مرحلة نضج المفاوضات مع أميركا

أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن بلاده لم تصل بعد إلى مرحلة نضج المفاوضات مع أميركا.

وأضاف عراقجي في تصريحات، اليوم الأربعاء، أن إيران لم تصل بعد لأساس من أجل المفاوضات مع أوروبا.

كما اعتبر أنه “لا يمكن قطع العلاقات مع الوكالة الذرية بالكامل”، وفق ما نقلت وكالة “إرنا”.

تواصل مفتوح

وكان عراقجي أوضح قبل 10 أيام أن “أي قرار لم يحسم بعد” بشأن عودة المفاوضات مع الجانب الأميركي، ممتنعاً عن تسمية أي دولة لاستضافة أي محادثات محتملة.

فيما ألمح مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية وعضو الوفد التفاوضي، مجيد تخت روانجي، حينها إلى إمكانية تقليص الأنشطة النووية مقابل رفع العقوبات الأميركية. وقال إن بلاده “يمكن أن توافق ضمن اتفاق عادل ومربح للطرفين على قيود زمنية محددة على الأنشطة النووية السلمية”، مقابل رفع العقوبات.

كما كشف أن قنوات الاتصال مع الولايات المتحدة ما زالت مفتوحة عبر الوسطاء.

يشار إلى أن خمس جولات من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة حول الملف النووي بوساطة عُمان كانت انتهت هذا العام دون نتائج، قبل بدء الهجوم الإسرائيلي ضد إيران، والضربات التي نفذتها القوات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية في يونيو الماضي.

فيما أجرى ممثلو دول “الترويكا الأوروبية” أيضا (بريطانيا وألمانيا وفرنسا) قبل الحرب الإسرائيلية الإيرانية التي استمرت 12 يوماً، مفاوضات مع طهران، لكنهم فشلوا في لعب دور الوساطة لإبرام اتفاق جديد بشأن النووي الإيراني.