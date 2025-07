عراقجي يهاجم الأوروبيين: لا أساس أخلاقي أو قانوني لتهديدكم بإعادة العقوبات

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الجمعة أن الأوروبيين لا يملكون أي “أساس أخلاقي وقانوني” لتفعيل آلية الزناد في مجلس الأمن، بعد تلويحهم بإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران في حال عدم تحقيق تقدم في المباحثات بشأن ملفها النووي.

I had a joint teleconference with E3 FMs & EU HR last night, in which I made the following points clear:

It was the US that withdrew from a two-year negotiated deal -coordinated by EU in 2015- not Iran; and it was US that left the negotiation table in June this year and chose a… pic.twitter.com/NFQdK2HZD4

— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) July 18, 2025