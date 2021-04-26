عراقجي : يوجد صعوبة في رفع العقوبات الأمريكية على الأفراد

جدد كبير المفاوضين الإيرانيين، عباس عراقجي قوله إن هناك العديد من التحديات تواجه الاتفاق النووي الإيراني ، وذلك عشية استئناف الجولة الثالثة من مفاوضات فيينا .

وقال للصحفيين عقب خروجه من جلسة مناقشات مع النواب في لجنة الأمن القومي البرلمانية أمس الأحد “دخلنا مساراً يمكن استكماله، لكن من السابق لأوانه القول إننا متفائلون أو متشائمون حول ما إذا كان بإمكاننا التغلب على التحديات والعقبات”

لا أنه أكد أن الوفد المفاوض لا يشعر بخيبة أمل، بل ملتزم بالمهمة الملقاة على عاتقه.

لا لمشروع “خطوة بخطوة”

إلى ذلك، كشف أن النقاش مستمر بين أطراف الاتفاق حول قائمة اقترحتها بلاده لرفع العقوبات الأميركية. وأكد أن تبني مشروع ” خطوة بخطوة لعودة واشنطن وطهران إلى الاتفاق” الذي تهاوى خلال السنوات الماضية غير وارد.

وخلال النقاش في البرلمان الإيراني، أشار عراقجي في تقرير قدم لمجلس النواب أمس، إلى مناقشة تفاهم معين في فيينا من أجل رفع العقوبات الأميركية التي تطال قطاعات إيرانية، لافتاً إلى أن قائمة العقوبات على الأفراد والكيانات تشمل 1500 حالة. وقال: “نواصل المفاوضات في هذا الصدد… نتحرك على الجانبين، يجب رفع العقوبات عن القطاعات، وكذلك يجب أن ترفع عقوبات الأفراد على نفس المنوال”>

كما أشار إلى احتمال رفع العقوبات عن بعض قطاعات النفط والمصارف، ملمحاً إلى وجود صعوبة أكبر فيما يتعلق بعقوبات الأفراد.