عرض هام من أميركا لروسيا مقابل إعادة مواطنين تحتجزهما موسكو

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الواقع في 27 تموز 2022 إن الولايات المتحدة قدمت “عرضا هاما” إلى روسيا لإعادة مواطنين أمريكيين تحتجزهما موسكو، مضيفا أنه سيضغط على نظيره الروسي في اتصال هاتفي مقرر في الأيام المقبلة للرد على العرض.

وأضاف بلينكن في مؤتمر صحفي في وزارة الخارجية أن الولايات المتحدة عرضت على موسكو قبل أسابيع صفقة يتم بموجبها إعادة نجمة كرة السلة بريتني جرينر والجندي السابق بمشاة البحرية الأمريكية بول ويلان، وأنه يأمل في دفع العملية قدما خلال حديثه مع سيرجي لافروف.

وتابع قائلا “كان هناك اقتراح هام على الطاولة منذ أسابيع لتسهيل إطلاق سراحهما. وأجرت حكومتنا اتصالات متكررة ومباشرة بشأن هذا الاقتراح. وسأغتنم فرصة المحادثة (مع لافروف) لمتابعة الأمر شخصيا وآمل أن نسير في اتجاه حل ما”.

ورفض بلينكن الكشف عما ستقدمه الولايات المتحدة في المقابل. وذكرت شبكة (سي.إن.إن) أن واشنطن مستعدة لإعادة تاجر الأسلحة الروسي فيكتور بوت، الذي يقضي عقوبة بالسجن في الولايات المتحدة، في إطار صفقة لتأمين الإفراج عن المواطنين الأمريكيين.

ويأتي العرض الأمريكي وسط ضغوط متزايدة على الرئيس الأمريكي جو بايدن من عائلات المعتقلين والرهائن الأمريكيين، وآخرهم جرينر الحاصلة على ميداليتين أولمبيتين والمحتجزة في روسيا منذ فبراير شباط بتهم تتعلق بالمخدرات.

وحُكم على ويلان في عام 2020 بالسجن 16 عاما في روسيا بتهمة التجسس. ونفى ويلان الاتهام ويقول إنه ضحية مؤامرة.