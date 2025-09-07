الأحد 15 ربيع الأول 1447 ﻫ - 7 سبتمبر 2025 |
عرفان علي يؤدي اليمين رئيساً لجيانا للمرة الثانية

منذ 4 دقائق
أدى عرفان علي اليمين، اليوم الأحد، رئيسا لجيانا المنتجة للنفط بأمريكا الجنوبية لفترة رئاسية ثانية وذلك بعدما صادقت اللجنة الانتخابية على فوزه.

وبعد أن وجه علي عائدات الثروة النفطية الحديثة نسبيا في البلاد إلى برامج اجتماعية شعبية، تعهد اليوم الأحد ببناء اقتصاد متنوع من شأنه أن يخلق فرص عمل ويرفع الدخل ويضمن الرخاء.

ووفقا للنتائج الرسمية للانتخابات التي جرت في أول سبتمبر أيلول، نال حزب الشعب التقدمي الحاكم الذي ينتمي إليه الرئيس 36 مقعدا، بزيادة ثلاثة مقاعد عن الانتخابات السابقة.

وحصل حزب (نستثمر في بناء أمة) على 16 مقعدا، وحصد حزب الشراكة من أجل الوحدة الوطنية على 12 مقعدا، بينما حصلت حركة جيانا إلى الأمام على مقعد واحد.

واستثمرت حكومة علي، التي تولت السلطة في عام 2020، في بناء طرق ومدارس ومستشفيات وجعلت التعليم الجامعي مجانيا.

وقال علي “سيستمر قطاع النفط والغاز لدينا في النمو، مما سيزيد من الإنتاج والإيرادات لشعبنا”.

    المصدر :
  • رويترز

