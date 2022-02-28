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عزلة روسيا تصل المريخ.. وكالة الفضاء الأوروبية تكشف عن قرار جديد

منذ 18 دقيقة
آخر تحديث: 28 - فبراير - 2022 8:54 مساءً
وكالة الفضاء الأوروبية

وكالة الفضاء الأوروبية

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قالت وكالة الفضاء الأوروبية، الاثنين، إن الإطلاق المزمع لمهمة مشتركة مع روسيا إلى المريخ خلال العام الجاري” مستبعد للغاية” الآن، بسبب العقوبات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا.

وعقب اجتماع لمسؤولين من دولها الأعضاء الـ 22، قالت الوكالة في بيان إنها تقيم عواقب العقوبات على تعاونها مع وكالة الفضاء الروسية “روسكوزموس”.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن البيان” فيما يتعلق باستمرار برنامج إكسو المريخ، العقوبات والسياق الأوسع يجعل إطلاقه في 2022 مستبعدا للغاية”.

وكانت روسيا أعلنت في 26 فبراير الجاري قد علنت تعليق التعاون في عمليات الإطلاق الفضائية مع أوروبا ردا على العقوبات.

وقال دميتري روجوزين رئيس وكالة “روسكوزموس” الروسية إن الوكالة علقت التعاون مع أوروبا في عمليات الإطلاق الفضائية من قاعدة كورو الفضائية في غويانا الفرنسية ردا على العقوبات الغربية.

وذكر روجوزين في منشور على حسابه على تليغرام “ردا على عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد شركاتنا، تعلق روسكوزموس التعاون مع الشركاء الأوروبيين في عمليات الإطلاق الفضائية من كورو وتسحب فريقها الفني.. من غويانا الفرنسية”.

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