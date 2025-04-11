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عز الدين زار وزير الداخلية: لضرورة إجراء الإنتخابات البلدية والاختيارية في موعدها

منذ 41 دقيقة
النائب حسن عزالدين

النائب حسن عزالدين

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زار عضو كتلة “الوفاء للمقاومة “النائب الشيخ حسن عز الدين يرافقه معاونه ساجد شحرور وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار في مكتبه في مبنى الوزارة، حيث كانت مناسبة عرض فيها الجانبان “التطورات السياسية على الساحة المحلية، وتناولا مختلف القضايا التي تهم المواطنين في قرى قضاء صور”، بحسب بيان عن النائب عز الدين.

كما عرض الجانبان “الوضع الداخلي في لبنان”، وتوافقا على “أهمية إرساء الأمن في كل المناطق اللبنانية، وأن تكون المساعي جادة لما فيه خير البلد والمواطنين”.

وشدد الطرفان على “ضرورة تسهيل إعادة إعمار المنازل التي دمرها العدو الإسرائيلي في حربه العدوانية الأخيرة على لبنان، الأمر الذي يمكّن المواطنين من العودة إلى قراهم والعيش فيها بأمن وأمان”.

ودان الجانبان “الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان، والتي تطاول مختلف الاراضي اللبنانية وأرزاق المواطنين، في خرق واضح من قبل العدو لقرار وقف إطلاق النار وتطبيق القرار الأممي ١٧٠١”.

وأكدا “ضرورة إجراء الإنتخابات البلدية والاختيارية في مواقيتها المحددة كإستحقاق وطني يجب انجازه بكل نزاهة وشفافية وإنجاحه رغم كل التحديات الأمنية والضغوطات على لبنان، وتبادلا قضايا تتعلق بإحتيجات المواطنين وتسهيل المعاملات وإنجازها بأسرع وقت”.

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