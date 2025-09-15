عسكريون أميركيون يزورون روسيا البيضاء لحضور المناورات الحربية مع روسيا

حضر عسكريون أمريكيون المناورات الحربية المشتركة بين روسيا وروسيا البيضاء اليوم الاثنين، وأبلغهم وزير دفاع روسيا البيضاء فيكتور خرينين أنه يمكنهم مشاهدة “كل ما يهمكم”.

وبدأت موسكو ومينسك مناورات “زاباد 2025” في ساحات التدريب في كلا البلدين يوم الجمعة في وقت يتصاعد فيه التوتر مع حلف شمال الأطلسي، بعد يومين من إسقاط بولندا لطائرات مسيرة يعتقد أنها روسية عبرت مجالها الجوي.

ووصفت وزارة الدفاع في روسيا البيضاء حضور الأمريكيين التدريب بأنه مفاجأة.

وقالت في بيان لها “من كان يتصور كيف سيبدأ صباح يوم آخر من تدريبات زاباد 2025″، مشيرة إلى وجودهم بين ممثلين من 23 دولة من بينها دولتان أخريان عضوان في حلف شمال الأطلسي هما تركيا والمجر.

ونشرت الوزارة مقطع فيديو يظهر فيه عسكريان أمريكيان يرتديان الزي الرسمي يشكران خرينين على الدعوة ويصافحانه.

وقال الوزير للأمريكيين اللذين رفضا التحدث إلى الصحفيين “سنعرض كل ما يهمكما. كل ما تريدان. يمكنكما الذهاب إلى هناك ورؤيته والتحدث إلى الناس”.

ويعد وجود عسكريين أمريكيين أحدث علامة على دفء العلاقات بين واشنطن وروسيا البيضاء، الحليفة المقربة لروسيا التي سمحت لموسكو باستخدام أراضيها لإرسال عشرات الآلاف من القوات لغزو أوكرانيا في فبراير شباط 2022.