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عشائر غزة: ترفض التعاون مع الاحتلال

منذ 31 دقيقة
رئيس الهيئة العليا لشؤون العشائر في جنوب غزة أبو سلمان المغني

رئيس الهيئة العليا لشؤون العشائر في جنوب غزة أبو سلمان المغني

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رفضت عشائر غزة اليوم الخميس التعاون مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تسعى لإدارة القطاع بعيدا عن حركة المقاومة الإسلامية حماس.

وقالت مصادر للجزيرة إن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في قطاع غزة تواصل شخصيا مع وجهاء عائلات غزة، لكنهم رفضوا عرضه بشأن التعاون.

وأشارت هذه المصادر إلى أن وجهاء العائلات في غزة أبلغوا مسؤولين أمميين في اجتماعٍ أمس الأربعاء رفضهم التعاون إلا عبر الأجهزة الأمنية في غزة.

وأضافت أن وجهاء العائلات أبدوا استعدادهم للتعاون في إدخال وتوزيع المساعدات، بشرط التنسيق مع أجهزة الأمن في غزة.

وقال أبو سلمان المغني -وهو أحد وجهاء عائلات غزة- إن العشائر لا يمكن أن تقبل أن تكون بديلا عن الحكومة وعمن اختاره الشعب.

وأضاف: “العشائر لا تستطيع أن تدير البلاد بل مهمتها دعم الحكومة في تأدية عملها”.

وقد أشادت حركة حماس برفض العشائر “التجاوب مع المخططات الخبيثة للاحتلال الصهيوني”.

وقالت حماس إن موقف وجهاء وعشائر غزة يؤكد دعم المقاومة والحكومة وأجهزة الشرطة والأمن.

وذكرت أن هذا الموقف يؤكد رفض محاولات الاحتلال العبث بالصف الوطني الفلسطيني.

كما أكدت الحركة أن هذا الموقف يثبت وحدة وتماسك المجتمع الفلسطيني خلف خيار المقاومة والوحدة الوطنية.

    المصدر :
  • الجزيرة

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