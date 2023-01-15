عشرات الآلاف من موظفي الصحة الإسبان يتظاهرون للمطالبة بتحسين أوضاعهم

تظاهر عشرات الآلاف من العاملين بقطاع الصحة في مدريد (الأحد 15-1-2023) احتجاجا على ما يقولون إنه تدمير الحكومة الإقليمية المحافظة لنظام الصحة العامة.

وارتدى الكثيرون المعاطف البيضاء وقرعوا الطبول أثناء هتافهم “تقليص (خدمات) الصحة العامة عمل إجرامي”.

وقال متحدث باسم الحكومة الإقليمية إن المظاهرة جذبت نحو 30 ألف محتج.

وتعرضت الحكومة الإقليمية بمدريد، بقيادة إيزابيل أيوسو من الحزب الشعبي، لانتقادات شديدة على مدى السنوات الماضية، لا سيما منذ تفشي جائحة كوفيد-19 في عام 2020، بسبب قلة عدد الموظفين في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية.

ويقول المحتجون إن الحكومة الإقليمية تفكك خدمات الصحة العامة وتفضل مقدمي الخدمات الصحية من القطاع الخاص.

وتنفي أيوسو الاتهام قائلة إن الاحتجاجات والإضرابات تنظمها أحزاب يسارية مع اقتراب الانتخابات البلدية والإقليمية هذا العام بهدف تقويض الحكومة الإقليمية المحافظة.

وفي نوفمبر تشرين الثاني، تظاهر عشرات الألوف في وسط مدريد دعما للعاملين في مجال الصحة المطالبين بتحسين ظروف العمل.