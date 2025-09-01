عشرات الآلاف يتظاهرون في صربيا للمطالبة بانتخابات مبكرة

عشرات الآلاف يتظاهرون في صربيا

تظاهر عشرات الآلاف في العاصمة الصربية بلغراد، اليوم الاثنين، لإحياء ذكرى وفاة 16 شخصا عندما انهار سقف محطة للسكك الحديدية بعد ترميمها، مطالبين بإجراء انتخابات مبكرة يأملون أن تطيح بالرئيس ألكسندر فوتشيتش وحزبه الحاكم.

وتجمع المتظاهرون، بدعوة من طلاب المدارس الثانوية، حوالي الساعة السابعة مساء (17:00 بتوقيت غرينتش) أمام محطة القطار القديمة في بلغراد. وسار 16 من طلاب المدارس الثانوية في ساحة سافسكي ترج حاملين وردة بيضاء، بينما كانت تتلى أسماء المتوفيين.

وشهدت عدة مدن أخرى احتجاجات، بما في ذلك نوفي ساد وكراجويفاتش وأليكسيناتش.

وقال أحد المشاركين في الاحتجاج ويدعى سرديان (35 عاما) “الفساد هو أساس كل المشاكل في مجتمعنا. الانتخابات ربما تكون الحل الوحيد لهذا الوضع”.

وأثارت الاحتجاجات على مدى أشهر في مختلف أنحاء صربيا، والتي اندلعت بعد وفاة 16 شخصا في نوفمبر تشرين الثاني، قلق فوتشيتش وحزبه.

وظلت الاحتجاجات سلمية في معظمها حتى 13 أغسطس آب عندما أصيب العشرات من رجال الشرطة والمدنيين في اشتباكات.

وحمل المتظاهرون الفساد مسؤولية كارثة محطة قطار نوفي ساد، وطالبوا بإجراء انتخابات مبكرة على أمل الإطاحة بفوتشيتش والحزب الحاكم.

واتهم الطلاب وجماعات المعارضة ومنظمات مكافحة الفساد فوتشيتش وحلفاءه بالارتباط بالجريمة المنظمة واستخدام العنف ضد المنافسين السياسيين وقمع حريات وسائل الإعلام، وهي اتهامات ينكرونها.