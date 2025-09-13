عشرات الآلاف يشاركون في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في أكبر مدن نيوزيلندا

من مظاهرة اليوم في أوكلاند، 13 سبتمبر 2025

شارك الآلاف في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في أوكلاند، أكبر مدن نيوزيلندا، اليوم السبت، فيما قال منظموها إنها أكبر مسيرة من نوعها منذ بدء الحرب في غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقالت مجموعة “أوتياروا من أجل فلسطين” إن نحو 50 ألف شخص شاركوا في “مسيرة من أجل الإنسانية” في وسط أوكلاند صباح اليوم السبت. وقدرت الشرطة النيوزيلندية عدد الحضور بنحو 20 ألف شخص.

وقالت آرام راتا، المتحدثة باسم المجموعة، إنها أكبر مسيرة في نيوزيلندا لدعم الفلسطينيين منذ اندلاع الصراع في غزة.

وذكرت هيئة الإذاعة النيوزيلندية العامة أن الكثير من المشاركين في الاحتجاج اليوم السبت رفعوا الأعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها شعارات من بينها “لا تطبيع للإبادة الجماعية”.

وقالت راتا إن المنظمين، بعد مسيرة أغلقت جسر ميناء سيدني الشهير في أغسطس آب، أرادوا إغلاق جسر رئيسي في المدينة مع مسيرة السبت، لكنهم اضطروا إلى التخلي عن تلك الخطط أمس الجمعة بسبب الرياح القوية.

وقالت الشرطة إنه لم تحدث أي اعتقالات في المسيرة وإنها أعادت فتح الطرق.

وقالت مجموعة أوتياروا من أجل فلسطين إنها تريد من الحكومة الائتلافية في نيوزيلندا المنتمية إلى يمين الوسط فرض عقوبات على إسرائيل.

وكان رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون قد وصف في أغسطس آب الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في غزة، بما في ذلك نقص المساعدات الإنسانية، بأنها “مروعة جدا”، وتدرس نيوزيلندا ما إذا كانت ستعترف بدولة فلسطينية.

وتشهد ألمانيا ودول أوروبية عدة مظاهرات أسبوعية للتنديد بالحرب على غزة، وشهدت الأسابيع القليلة الماضية زيادة في أعداد المشاركين رغم القيود المفروضة على هذه الاحتجاجات، خاصة في ألمانيا وبريطانيا.

المغرب وليبيا

وفي المنطقة العربية، شهدت مدن مغربية عدة أمس الجمعة وقفات شعبية تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على الدوحة وغزة.

كما تجمع متظاهرون أمام البرلمان في الرباط مطالبين بمحاسبة قادة الاحتلال على جرائمه بحق شعوب المنطقة.

وعبر المتظاهرون عن دعمهم للشعب الفلسطيني ومنوهين بأسطول الصمود العالمي لكسر الحصار على غزة.

وقالت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، الجهة المنظمة للاحتجاجات، إن الأسبوع الـ93 شهد خروج 105 مظاهرات في 56 مدينة مغربية دعما لغـزة.

وفي ليبيا، خرج متظاهرون في مدينة تاجوراء شرق العاصمة طرابلس عقب صلاة الجمعة دعما لأسطول الصمود الذي ينتظر أن ينطلق من مدينة بنزرت شمالي تونس باتجاه القطاع المحاصر.

وندد المشاركون في المظاهرة باستمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، رفعوا شعارات داعمة للمقاومة الفلسطينية وقادتها.

وطالب المحتجون برفع الحصار عن القطاع، وإدخال المساعدات الإنسانية، ومنع تهجير سكانه.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تواصل إسرائيل، بدعم أميركي مطلق، شن حرب إبادة جماعية على قطاع غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العمليات.

وأسفرت هذه الحرب عن استشهاد أكثر من 63 ألف شخص، وإصابة 159 ألفا و266 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 317 فلسطينيا، بينهم 121 طفلا، وفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.