عشرات الآلاف يشاركون في مسيرة مناهضة للهجرة في لندن

خرج عشرات الآلاف من المحتجين في مسيرة بوسط لندن اليوم السبت حاملين معهم الأعلام الوطنية في تظاهرة ينظمها الناشط المناهض للمهاجرين والمسلمين تومي روبنسون.

وذكرت الشرطة أنها دفعت بعدد كبير من القوات في العاصمة البريطانية. ومن المقرر تنظيم احتجاج مضاد تنظمه حركة “واجهوا العنصرية” في مكان قريب بعد صيف حافل بالاحتجاجات في بريطانيا بشأن الهجرة وحرية التعبير.

وبحلول منتصف النهار، احتشد عشرات الآلاف من المحتجين في الشوارع جنوبي نهر التيمز قبل أن يتجهوا نحو وستمنستر حيث يقع مقر البرلمان.

وحمل المحتجون علم بريطانيا وعلم إنجلترا، بينما رفع آخرون الأعلام الأمريكية والإسرائيلية وارتدوا قبعات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحمراء التي تحمل شعار “لنجعل أمريكا عظيمة مجددا”.

وهتفوا بشعارات تنتقد رئيس الوزراء كير ستارمر ولوّحوا بلافتات كتب على بعضها عبارة “أعيدوهم إلى بلادهم”، فيما اصطحب بعض المشاركين أطفالهم.

وصف روبنسون مسيرة “وحدوا المملكة” بأنها احتفال بحرية التعبير. ومن المتوقع أيضا أن تنعي المسيرة تشارلي كيرك، الناشط الأمريكي المحافظ الذي قُتل بالرصاص يوم الأربعاء.

وقال روبنسون في منشور على منصة إكس “مئات الآلاف يملؤون شوارع وسط لندن، متحدين من أجل حرياتنا”.

وأعلنت شرطة لندن أنهاستنشر أكثر من 1600 من قوات الأمن في أنحاء العاصمة اليوم السبت، ومنهم 500 سيجري استقدامهم من قوات أخرى، نظرا لوجود مباريات وفعاليات أخرى إضافة إلى المسيرتين.

وقالت كلير هاينز التي تقود عملية الشرطة “سنتعامل معها كما نتعامل مع أي احتجاجات أخرى، إذ سنقوم بعمل الشرطة دون خوف أو محاباة، لنضمن أن يتمكن الناس من ممارسة حقوقهم القانونية ولكننا سنكون حازمين في التعامل مع الحوادث أو المخالفات في حال وقوعها”.

ويوم السبت الماضي، اعتُقل ما يقرب من 900 شخص في مظاهرة شهدتها لندن احتجاجا على حظر جماعة فلسطين أكشن.

وأصبحت الهجرة القضية السياسية المهيمنة في بريطانيا وطغت على المخاوف بشأن الاقتصاد المتعثر، إذ تواجه البلاد عددا قياسيا من طلبات اللجوء ووصول مهاجرين في قوارب صغيرة عبر القنال الإنجليزي، منهم أكثر من 28 ألف مهاجر هذا العام.