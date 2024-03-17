عشرات الإصابات وقتيل في قصف أوكراني لمنطقة بيلغورود الروسية

ذكر حاكم منطقة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، أن القوات الأوكرانية قصفت المنطقة اليوم الأحد مما أدى إلى مقتل رجل وإصابة 11 آخرين.

وكان جلادكوف قال في وقت سابق من اليوم إن فتاة تبلغ من العمر 16 عاما قُتلت في المنطقة الواقعة على الحدود مع أوكرانيا بعد أن تسببت قذيفة أوكرانية في إشعال النار بمنزلها.

ولم يتسن لرويترز التحقق على نحو مستقل مما ذكره الحاكم.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم الأحد 17 آذار/مارس الجاري، إن الجيش أسقط طائرة هليكوبتر عسكرية أوكرانية من طراز مي-8 كانت متجهة نحو منطقة بيلغورود في روسيا.

وأضافت أنه تم إسقاط الهليكوبتر في منطقة سومي بأوكرانيا.