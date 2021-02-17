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عشرات الجرحى إثر زلزال ضرب إيران

منذ 49 دقيقة
زلزال

زلزال

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ضرب زلزال شدته 5,6 درجات جنوب غرب إيران ما أدى إلى إصابة 10 أشخاص.

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن زلزالا شدته 5.6 درجة ضرب جنوب غرب إيران قرب بلدة سي‭‭ ‬‬سخت مساء اليوم، مما أدى إلى إصابة عشرة أشخاص على الأقل.

وقال مسؤول محلي في إقليم كهكيلويه وبوير أحمد للتلفزيون “الناس في سي سخت وبلدة ياسوج فروا من منازلهم فزعا. انقطعت المياه والكهرباء في سي سخت… هرعت سيارات الإسعاف وفرق الطوارئ إلى المنطقة وحتى الآن أصيب 10 أشخاص”.

وأشارت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الى أن الزلزال الذي شعر به سكان عدة مدن وبلدات في المنطقة وقع على عمق عشرة كيلومترات الساعة 10.05 بالتوقيت المحلي (18:35 بتوقيت غرينتش).

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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