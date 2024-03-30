عشرات الشهداء باستهداف إسرائيلي جديد لمنتظري المساعدات بغزة

سقط اليوم السبت 30 آذار/مارس الجاري، 12 شهيدا إضافة لـ30 مصابا بقصف إسرائيلي على اللجان الشعبية والعشائرية عند دوار الكويت جنوب شرق مدينة غزة، أثناء انتظارهم المساعدات.

وكان استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون، يوم السبت الماضي 23 آذار/مارس الجاري، في قصف إسرائيلي استهدف أيضا منتظري المساعدات عند دوار الكويت، جنوب شرق مدينة غزة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي قوافل المساعدات في غزة، فالثلاثاء الماضي، قتل 23 فلسطينيا وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف اللجان الشعبية المشرفة على توزيع المساعدات عند دوار الكويت.

وفي فبراير/ شباط الماضي، أطلقت قوات إسرائيلية النار على مئات الفلسطينيين خلال تجمعهم جنوب مدينة غزة في انتظار الحصول على مساعدات إنسانية في شارع الرشيد، فيما يعرف بـ”مجزرة الطحين”، ما خلَّف 118 قتيلا و760 جريحا، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.