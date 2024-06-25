عشرات الشهداء بينهم أطفال بغارات إسرائيلية على مدارس الأونروا

فلسطينيون يبحثون عن ضحايا خارج مقر الأونروا، في أعقاب غارة إسرائيلية، في مدينة غزة - رويترز

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية غارات عنيفة ما أدى لاستشهد 15 فلسطينيا في مناطق مختلفة في قطاع غزة، وطالت هذه الغارات مدارس لإيواء النازحين.

وأفاد مراسل الجزيرة أن 3 غارات إسرائيلية طالت مدرستي إيواء تابعتين لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مخيم الشاطئ وحي الدرج والشجاعية بمدينة غزة، وتسببت بسقوط شهداء وجرحى، معظمهم من النساء والأطفال.

كما انتشلت طواقم الدفاع المدني 5 شهداء بينهم 3 أطفال وامرأة، إثر استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا يؤوي نازحين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

كما شنت قوات الاحتلال غارات جوية وقصفا مدفعيا وإطلاق نار من الدبابات على غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وأضاف أن طواقم الدفاع المدني في رفح انتشلت شهيدين وعددا من المصابين غربي المدينة، كما أخمدت حريقا نشب في بناية سكنية شمال رفح.

وفي خان يونس جنوبي القطاع، استشهد 8 فلسطينيين على الأقل في غارة شنتها طائرة مسيرة على مواطنين في دوار بني سهيلا.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

وتعرقلت جهود التوصل إلى الصفقة الأخيرة بعد رفض إسرائيل لها بدعوى أنها لا تلبي شروطها، وبدئها عملية عسكرية على مدينة رفح في السادس من مايو/أيار، ثم السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في اليوم التالي.

وبادلت الفصائل 105 من المحتجزين الإسرائيليين وبعضهم عمال أجانب، بالعديد من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول 2023.

وبينما تتحدث تل أبيب عن بقاء 121 أسيرا من هؤلاء بأيدي الفصائل، تؤكد الأخيرة مقتل عشرات منهم بغارات إسرائيلية على القطاع.

وسبق أن وافقت الفصائل الفلسطينية في 6 مايو على مقترح اتفاق لوقف الحرب وتبادل الأسرى طرحته مصر وقطر، لكن إسرائيل رفضته بزعم أنه “لا يلبي شروطها”.