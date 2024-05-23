عشرات الشهداء في غزة واقتحام مستشفى العودة من قبل القوات الإسرائيلية

مشاهد من القصف في غزة

استشهد 35 فلسطينيا -بينهم أطفال- إثر غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع خلال الساعات الماضية، اليوم الخميس، في حين اقتحم جيش الاحتلال مستشفى العودة وأمر الطواقم الطبية والمرضى بإخلائه.

وقصفت قوات الاحتلال بالمدفعية مخيم جباليا شمالي قطاع غزة صباح اليوم الخميس.

واستشهد 16 فلسطينيا بينهم نحو 10 أطفال إثر قصف قوات الاحتلال منزلا لعائلة شابط في حي الدرج وسط مدينة غزة، نجم عنه تسوية المنزل المكون من 5 طوابق بالأرض.

واستشهد 10 فلسطينيين معظمهم أطفال وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف نازحين في مدرسة ومسجدا لتعليم القرآن بحي الدرج أيضا وسط مدينة غزة.

وكان مراسل الجزيرة قال إن 8 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي لمنزل شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأقدمت قوات الاحتلال على إحراق مراكز الإيواء التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في شارع حمدان بمنطقة الفالوجا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال قد فرض حصارا خانقا على تلك المراكز لمدة 11 يوما قبل أن ينجح النازحون في الخروج من مراكزهم وسط إطلاق نار كثيف بحثا عن مكان آمن.

اقتحام مستشفى العودة

وفي شمال قطاع غزة أيضا، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى العودة في تل الزعتر شمالي قطاع غزة بعد محاصرته لليوم الرابع على التوالي.

وأجبر جيش الاحتلال الطواقم الطبية على مغادرة المستشفى تجاه غرب غزة بعد اعتقال أحد أفراد الطاقم الطبي.

كما طالبت القوات المقتحمة مرافقي المرضى بالخروج من المستشفى.

وقال مستشفى العودة في بيان إن 14 موظفا و 11 مصابا ومرافقين لأطفال رفضوا الإخلاء ما لم توفر لهم سيارات إسعاف لإخلاء الجرحى.

يذكر أن ما مجموعه 148 شخصا، بين مرضى ومرافقين وأطقم طبية، كانوا داخل مستشفى العودة عند بدء حصاره.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.