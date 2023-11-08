الخميس 24 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 9 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي لمناطق بغزة

منذ دقيقة واحدة
من غزة (رويترز)

من غزة (رويترز)

A A A
طباعة المقال

سقط عشرات الفلسطينيين مساء الأربعاء بين شهيد وجريح جرّاء قصف إسرائيلي على مخيمات جباليا والصبرة والشاطئ.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بقصف الطيران الإسرائيلي، مساء الأربعاء، منزلين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 30
مدنيا بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات بجروح مختلفة، إضافة إلى العشرات تحت ركام المنزلين.

كذلك قصفت الطائرات الإسرائيلية منزلا في حي الصبرة بغزة، ما أدى لاستشهاد 8 أشخاص وإصابة العشرات بجروح متفاوتة.

وبحسب الوكالة، فقد استشهد طفل وأصيب 9 آخرون، بعد قصف طائرات إسرائيلية منزل عائلة أبو تيم في بلدة بني سهيلا شرق محافظة خان يونس.

واستهدف الطيران الإسرائيلي سيارة بجوار مستشفى اليمن السعيد بمخيم جباليا، موقعا 19 شهيدا وعددا من الجرحى.

وتواصل المدفعية الإسرائيلية إطلاق قذائفها وقنابل إنارة على مخيم الشاطئ غرب غزة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، يوم الأربعاء، إن نحو 15 ألف شخص فروا يوم الثلاثاء مقارنة بخمسة آلاف يوم الإثنين وألفين يوم الأحد.

من جانبها، قالت وزارة الصحة في غزة يوم الثلاثاء إن عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا في الحرب تجاوز 10300، بينهم أكثر من 4200 طفل.

    المزيد من أخبار العالم

    من غزة -فرانس برس
    طوفان الأقصى
    الصحة العالمية تحذر من "اتجاهات مقلقة" لانتشار الأمراض في غزة
    مسيرة أميركية من طراز MQ-9
    إسقاط طائرة مسيرة أمريكية بالقرب من اليمن
    النائبة الوحيدة في الكونغرس من أصل فلسطيني رشيدة طليب
    سيناتور أميركي يدعم رشيدة طليب: "أمر مثير للشفقة ومخجل"

    الأكثر قراءة

    غارة إسرائيلية على سهل الخيام في جنوب لبنان
    فيديو.. غارات عنيفة تهزّ الجنوب و"صوت بيروت" يُواكب التصعيد الإسرائيلي
    الرئيس الفلسطيني محمود عباس
    طوفان الأقصى
    فيديو.. أنباء تتحدث عن تعرّض الرئيس الفلسطيني محمود عباس لمحاولة اغتيال
    الحدود اللبنانية الجنوبية (أرشيفية - رويترز)
    "حزب الله" يستهدف قوة مشاة إسرائيلية.. وبلدة جنوبيّة تنجو من "مجزرتين"