عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي لمناطق بغزة

سقط عشرات الفلسطينيين مساء الأربعاء بين شهيد وجريح جرّاء قصف إسرائيلي على مخيمات جباليا والصبرة والشاطئ.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بقصف الطيران الإسرائيلي، مساء الأربعاء، منزلين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 30

مدنيا بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات بجروح مختلفة، إضافة إلى العشرات تحت ركام المنزلين.

كذلك قصفت الطائرات الإسرائيلية منزلا في حي الصبرة بغزة، ما أدى لاستشهاد 8 أشخاص وإصابة العشرات بجروح متفاوتة.

وبحسب الوكالة، فقد استشهد طفل وأصيب 9 آخرون، بعد قصف طائرات إسرائيلية منزل عائلة أبو تيم في بلدة بني سهيلا شرق محافظة خان يونس.

واستهدف الطيران الإسرائيلي سيارة بجوار مستشفى اليمن السعيد بمخيم جباليا، موقعا 19 شهيدا وعددا من الجرحى.

وتواصل المدفعية الإسرائيلية إطلاق قذائفها وقنابل إنارة على مخيم الشاطئ غرب غزة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، يوم الأربعاء، إن نحو 15 ألف شخص فروا يوم الثلاثاء مقارنة بخمسة آلاف يوم الإثنين وألفين يوم الأحد.

من جانبها، قالت وزارة الصحة في غزة يوم الثلاثاء إن عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا في الحرب تجاوز 10300، بينهم أكثر من 4200 طفل.