عشرات المهاجرين يصلون الحدود الأميركية المكسيكية

وصل عشرات المهاجرين إلى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، أمس الجمعة، أملا بدخول الولايات المتحدة، بينما أفادت قوات الحدود الأميركية أنها تعاملت مع 1,8 مليون من المهاجرين في الأشهر الـ 12 الماضية.

وفي أيغل باس بولاية تكساس عبر مهاجرون بعضهم من هندوراس وفنزويلا نهر ريو غراندي الفاصل بين الولايات المتحدة والمكسيك ليجدوا أمامهم حاجزا هو عبارة عن شريط شائك كثيف يمنعهم من دخول الأراضي الأميركية.

وقال أحدهم ويدعى نويه زيلايا من هندوراس جاء إلى الحدود مع زوجته وطفليهما (12 وخمسة أعوام): “أنا سعيد لأنني على بعد خطوة … لكنني حزين لأننا غير قادرين على الدخول”.

وأكد أحد حراس الحدود “لا يمكنهم العبور” بينما كانت زوجة زيلايا تناشدهم مساعدة العائلة فيما راح ابنها يبكي.

وأوضح زيلايا أن العائلة فرت بسبب الجريمة المنظمة في مدينته سان بدرو سولا.

وعبّرت العائلة النهر الذي وصلت مياهه مستوى الصدر، على غرار زوجين من فنزويلا وصلا قبل غروب الشمس إلى إيغل باس.