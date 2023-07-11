عشية قمة الناتو.. روسيا تتحدث عن السيناريو الأكثر سلبية

أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، أن الوضع في العلاقات بين موسكو والغرب يتجه نحو السيناريو الأكثر سلبية، وهو المواجهة بين روسيا والناتو.

وقال أنطونوف للصحافيين أمس الاثنين: “عشية قمة الناتو، الجو في الفضاء المعلوماتي الأميركي أصبح ساخناً للغاية. يتم تحضير كل شيء لإخضاع الرأي العام هنا لقبول أي قرارات معادية لموسكو التي سيتم اتخاذها بالأيام القريبة في فيلنيوس”، وفق وسائل إعلام روسية.

كما شدد على أن “الوضع يواصل التدهور نحو النتيجة الأكثر سلبية وهي المواجهة بين روسيا ودول أعضاء الحلف”.

قمة ليومين

يشار إلى أنه من المقرر أن يناقش قادة دول الناتو اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء مساعي أوكرانيا للانضمام إلى التحالف بقمتهم في فيلنيوس، وتصميمهم على مواجهة روسيا مدعومين بتخلي تركيا عن اعتراضها على انضمام السويد إلى الحلف الدفاعي.

فيما من المتوقع أن يتوجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى فيلنيوس للقول إن كييف تستحق الانضمام بعد انتهاء العملية العسكرية الروسية.

وكان زيلينسكي قد طلب أمس الحصول على “إشارة واضحة” بشأن انضمام بلاده إلى الناتو، قائلاً في رسالته اليومية بالفيديو عبر تليغرام إن “أوكرانيا تستحق أن تكون عضواً في التحالف. ليس الآن لأننا في حالة حرب، لكننا بحاجة إلى إشارة واضحة وهذه الإشارة ضرورية الآن”.

“خطر مطلق”

فيما أكد الكرملين أمس أن حصول أوكرانيا على عضوية حلف شمال الأطلسي ستكون له تداعيات “سلبية جداً” على الأمن الأوروبي.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: “ستكون لعضوية لأوكرانيا في الناتو تداعيات سلبية جداً على الهيكل الأمني برمته في أوروبا”، مضيفاً أن ذلك سيشكل أيضاً “خطراً مطلقاً، تهديداً لبلدنا” سيستدعي “رداً جدياً”.

“لا جدول زمنياً”

يأتي ذلك فيما أعلن البيت الأبيض اليوم الثلاثاء أن حلف شمال الأطلسي سيعرض مساراً يتيح في نهاية المطاف انضمام أوكرانيا إلى صفوفه، لكن من دون تحديد “جدول زمني” لذلك.

وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك ساليفان إن الحلف الذي يبدأ اليوم اجتماع قمة في فيلنيوس، سيحدد “مسار إصلاح لأوكرانيا”، لكن “لا يمكنني تحديد جدول زمني لذلك”.

كما استبعد أي انضمام فوري لأوكرانيا بسبب صراعها المستمر مع روسيا، موضحاً أن ذلك “سيجر الناتو إلى حرب مع روسيا”.