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عصابات مسلحة تقتل 32 شخصا في نيجيريا

منذ 58 دقيقة
نيجيريا

نيجيريا

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قالت السلطات الخميس إن عصابات تتحرك على دراجات نارية قتلت 32 شخصا وأضرمت النيران في منازل في عدة قرى بمنطقة كاجورا بولاية كادونا في شمال نيجيريا يوم الأحد.

وتنتشر العصابات المسلحة في أنحاء شمال غرب نيجيريا حيث تقوم بالسرقة أو الاختطاف من أجل الحصول على فدية، وانتشر العنف بشكل متزايد إلى مناطق أخرى.

وقال بيان صادر عن وزارة الأمن الداخلي والشؤون الداخلية بالولاية إن المسلحين هاجموا قرى دوجون نوما وأونجوان ساركي وأونجوان مايكوري.

وأضاف أن “طائرة هليكوبتر تابعة للقوات الجوية .. اعترضت اللصوص في الموقع الاخير (أونجوان مايكوري) واشتبكت معهم وهم ينسحبون قبل وصول القوات البرية”.

وفي نهاية مارس آذار، فجّر قطاع طرق قطارا بين عاصمة الولاية، كادونا، وعاصمة البلاد أبوجا، مما أسفر عن مقتل ثمانية ركاب وإصابة 26 واحتجاز آخرين للحصول على فدية.

    المصدر :
  • رويترز

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