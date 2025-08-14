عضوان بمجلس الشيوخ يطالبان بتحقيق فيما نشرته "رويترز" عن سياسات الذكاء الاصطناعي لميتا

دعا عضوان جمهوريان بمجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، إلى إجراء تحقيق في الكونغرس بشأن التقرير الحصري الذي نشرته رويترز عن وثيقة سياسات داخلية لميتا بلاتفورمز تسمح لبرامج الدردشة الآلية التابعة للشركة “بإشراك طفل في محادثات رومانسية أو حسية”.

وأكدت شركة ميتا صحة الوثيقة لكنها قالت إنها، بعد تلقيها أسئلة في وقت سابق من هذا الشهر من رويترز، أزالت الأجزاء التي تنص على أنه يجوز لبرامج الدردشة الآلية أن تغازل أطفالا أو تشارك في لعب أدوار رومانسية معهم.

وقال السناتور جوش هولي، وهو جمهوري عن ولاية ميزوري، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس “إذن، فقد أزالت ميتا تلك الأجزاء من وثيقتها فقط بعد أن كشفتها (رويترز)… هذا سبب لإجراء تحقيق فوري في الكونغرس”.

وقالت متحدثة باسم السناتور مارشا بلاكبيرن، وهي جمهورية عن ولاية تنيسي، إن السناتور تؤيد إجراء تحقيق فيما فعلته شركة التواصل الاجتماعي.

وأضافت بلاكبيرن أن التقرير يوضح الحاجة إلى إقرار إصلاحات لحماية الأطفال على الإنترنت بشكل أفضل، مثل قانون سلامة الأطفال على الإنترنت، وهو مشروع قانون شاركت السناتور في رعايته وأقره مجلس الشيوخ العام الماضي ولكن مجلس النواب الأمريكي لم يمرره.

وقالت “أبدت ميتا فشلا ذريعا بكل المقاييس الممكنة عندما تعلق الأمر بحماية أعزائنا الأطفال على الإنترنت. والأسوأ من ذلك أن الشركة غضت الطرف عن العواقب الوخيمة لكيفية تصميم منصاتها”.

ومن شأن قانون سلامة الأطفال على الإنترنت أن يوضح “واجب الرعاية” الذي يقع على عاتق شركات التواصل الاجتماعي عندما يتعلق الأمر بالقصر الذين يستخدمون منتجاتها، مع التركيز على تصميم المنصات وتنظيم عمل الشركات.

وذكرت رويترز في تقريرها الحصري أن وثيقة ميتا نصت على أن المعايير الموصوفة بها لا تعكس بالضرورة مخرجات الذكاء الاصطناعي التوليدي “المثالية أو حتى المفضلة”، لكنها سمحت لبرامج الدردشة بسلوكيات استفزازية.

في أحد الأمثلة، أشارت الوثيقة إلى أنه سيكون من المقبول أن يقول برنامج الدردشة الآلي لطفل في الثامنة من عمره عاري الصدر إن “كل شبر منك تحفة فنية، كنز أعتز به بشدة”.

ووصف السناتور رون وايدن، وهو ديمقراطي من ولاية أوريجون، هذه السياسات بأنها “مزعجة جدا وخاطئة”. وقال إن “المادة 230″، وهي قانون يحمي شركات الإنترنت من المسؤولية عن المحتوى المنشور على منصاتها، يجب ألا توفر الحماية لبرامج الدردشة الآلية للشركات والتي تعمل بالذكاء الاصطناعي التوليدي.

وأضاف “يجب أن تتحمل ميتا و(رئيسها التنفيذي مارك) زوكربيرج المسؤولية الكاملة عن أي ضرر تسببه برامج الدردشة الآلية تلك”.