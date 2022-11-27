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عضو بالمركزي الأوروبي من المرجح أن يرفع البنك أسعار الفائدة في 2023

منذ ساعة واحدة
البنك المركزي الأوروبي

البنك المركزي الأوروبي

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نقلت صحيفة أيرلندية عن عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي جابرييل مخلوف القول الأحد، إنه من المرجح أن يرفع البنك أسعار الفائدة بمعدلات أصغر العام المقبل إذا ما ظهرت حاجة لمزيد من الزيادات.

وبدأ المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة بأسرع وتيرة على الإطلاق في يوليو\تموز، وتتوقع الأسواق زيادة تتراوح بين 50 و75 نقطة أساس في اجتماع البنك في 15 ديسمبر\كانون الأول المقبل. وقال مخلوف مؤخرا إنه منفتح على سماع مختلف الآراء بشأن حجم الزيادة.

ورغم أن صناع السياسات كانوا متمسكين بمزيد من الرفع للمساعدة في خفض التضخم، فقد أظهر محضر اجتماعهم الأخير الذي نُشر الخميس أنهم غير متفقين بشكل كامل على التوجه النهائي أو وتيرة الرفع.

وقال مخلوف، محافظ البنك المركزي الأيرلندي، في مقابلة مع صحيفة صنداي إندبندنت الأيرلندية “عندما نبدأ العام المقبل، من المرجح أنه إذا ارتفعت أسعار الفائدة، فإنها سترتفع بمقدار أصغر”.

وتابع “وبعدها سيتعين علينا مراقبة ما يحدث لاقتصاد منطقة اليورو، حتى نتمكن من الحكم بشأن القدر الذي نحتاج إليه والوتيرة المطلوبة لذلك… وأعتقد أنه بحلول النصف الثاني من العام المقبل سنرى (التضخم) أقل”.

    المصدر :
  • رويترز

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